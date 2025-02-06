貝森特：特朗普無呼籲減息　二人關注10年期國債

美國財政部長貝森特周三(5日)接受外媒訪問時，被問到總統特朗普是否希望減息，表示「他和我關注的是10年期國債」，且「他並沒有呼籲聯儲局減息」。​​

外媒報道，貝森特重申透過擴大能源供應可降低通脹，又指對於美國工薪階層來說，能源是他們衡量長期通脹預期的最可靠指標，因此如果當局能讓汽油及暖氣油價格回落，消費者不但可以省錢，對未來樂觀態度也將幫助他們擺脫近年高通脹。

他表示，由現在開始，他只會談聯儲局做了甚麼，而不是他認為他們應該做甚麼，並指聯儲局早前大幅減息後，令10年期美債孳息率攀升。

聯儲局的短期基準利率是貨幣市場的重要參考，10年期美債孳息率則是30年期抵押貸款利率及其他關鍵借貸利率的基準。聯儲局上周維持息率不變後，雖然特朗普在社交媒體上發文抨擊聯儲局未能阻止物價飆升，但沒有施壓聯儲局減息。

此外，貝森特被問及馬斯克的政府效率部(DOGE)涉及財政部工作及其對財政部關鍵支付系統的訪問權限時，貝森特強調在財政部，支付系統沒有受影響，並指正進行一項研究，看看能否加強問責制、準確性及可追溯性，確保資金流向該去的地方。