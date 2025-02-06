耀才許繹彬：港股成交暢旺　港交所獨享優勢

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，蛇年伊始，在此祝願各位讀者「股」運亨通，「期」開得勝！

中港兩地在農曆新年均有不同長度的假期，兩地市民除因節日帶來的喜悅外，另一令人更喜悅的事情，相信一定是由中企開發的人工智能（AI）助手DeepSeek所掀起的風浪；DeepSeek主打以低成本為賣點，不用600萬美元就可以做到全球認可的美國招牌企業OpenAI的功能，以往普遍認為要龐大投資才可做到AI算力的邏輯，DeepSeek出現即時覺醒。而DeepSeek的風靡程度可謂席捲全球，成為在美國蘋果平台下載量最高的免費應用程式，首度超越OpenAI出盡風頭的ChatGPT。

這次被譽為「蔗渣價錢 ，燒鵝味道」的DeepSeek，不止在下載平台出盡風頭，更掀起一場「美股風暴」，其中納指內的相關股份更是牽連甚廣，市場因對AI晶片未來需求將不似預期的憂慮及緊張，拖累美股納斯達克指數曾作大幅調整，一直予人「金槍不倒」的「晶片股王」英偉達更是這次調整的主角，市值曾單日蒸發近6,000億美元，可謂令全球投資者大為震驚。

摩根士丹利則指，DeepSeek或會挑戰現狀，重新評估AI模型開發方法、推動Al更快創新，並使中美兩國在Al領域更加對等。未來相信此話題繼續會在全球股市掀起風浪，預計美國亦不會就此收手，或會作出制裁行動，投資者必須細心留意。話說未完，美國國會近日提出《2025年美國人工智慧能力與中國脫鈎法案》，該法案禁止美國人協助中國推動AI，並禁止美國人下載或使用DeepSeek，否則將被定性為犯罪，最高可被判處20年監禁及處以100萬美元罰款。

而港股在周二，即使北水仍在休戰下，但市場再度在開市前迎來喜訊，美國暫緩對墨西哥和加拿大徵收關稅；而對中國加徵關稅的問題，雖然未有作出暫緩意向，但特朗普則表示可能會在24小時內，與中國進行談判。再者，中國突然在同日宣布反制措施，如針對美國公司和關鍵產品的進口採取一系列反制行動，帶動港股在周二一度飆升，升穿20,800點水平，以點數計為去年10月18日後最凌厲。在未有南下「北水」下，全日成交仍能增至超過1,500億元，令投資者突然振奮一陣。

由於再次強勢收市，投資者再度懷著「牛氣沖天」的心情來迎接昨天（5日）內地股票市場重開，北水重新灌溉，相信定必有一番作為之際，市場又傳來不利消息，原定較早前指狂人會在24小時內，與中國商談關稅問題，但狂人不但沒有如期通電，反而有消息指，特朗普指不急於與中國國家主席習近平進行通電；消息一出，再度令投資者「無所適從」，加上國內PMI數據比市場預期為差，及美國郵政突然宣布由即日起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，市場隨即憂慮中美關係在短期內不但未有改善，反而有惡化的可能，因而令中港兩地股市高開低走，在北水回歸下，跌穿20,600點，全日成交升至近1,900億元。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）