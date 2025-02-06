大摩：外資1月續流出中資股187億　大手減持阿里小米工行

自去年10月至今年1月，外資被動基金累計流入中資度的金額，略高於2023年上半年高峰，同期外資主動基金累計的流入金額則創2022年底以來新低。

中資股「低配」比例大致平穩，新興市場長倉基金提高中資股的「低配」比例2.9個百分點，環球基金及亞太區(日本除外)基金則分別提高1.1個百分點及1.5個百分點。

以行業劃分，外資主動基金增加消費服務、媒體及娛樂的持倉，同時大降科技硬件及設備、生物科技的持倉，但降低銀行及交通運輸的「低配」比重。

中國本土被動基金續流入股市，1月流入43億美元，與前一個月的48億美元相若。港股通錄強勁資金流入，上月流入154億美元，為2024年以來第二高的月份，與2024年11月相若。