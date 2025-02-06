【英識ETF】中美打貿易、科技戰　投資者點應對？

美國郵政「彈出又彈入」，周二(4日)表示將停收止自來中國及香港的包裹，但其後周三(5日)又改口稱，會繼續接收。中美貿易戰陰霾揮之不去，美國總統特朗普章法多變兼難以預測，困擾市場，港股投資氣氛料趨審慎？恒指恐怕受制於21,000點關？如想尋求較穩定的投資回報，如何可降低投資組合波動性？

美股正值業績期，科技七雄之中，其中5間已公布成績表，餘下的亞馬遜(Amazon)及英偉達將於本月稍後時間公布。英偉達(Nvidia)隔晚股價升逾半成。超微電腦(SMCI)宣布，採用英偉達Blackwell平台的AI數據中心已全面投入運作，變相釋除外界對Blackwell生產困難的憂慮。英偉達值得跟進？

Google母公司Alphabet績後捱沽，上季總收入和雲業務收入，均差過市場預期，加上公司計劃今年資本開支750億美元，較市場預期高近三成，令股價下挫7％。資本開支大增及回報問題會再次困擾AI股？另外，據報中國對美國作出反制措施，擬就蘋果App store收費及政策，展開反壟斷調查，蘋果隔晚跌2％，幾時係撈貨時機？

美股目前仍在高位反覆橫行，若想分散風險，可考慮投資債市？現時美國孳息曲線高於且平緩於歷史水平，跟美長債相比，美短債收益率相近，同時風險卻較低？美國聯儲局多名官員表示，局方應觀望特朗普的關稅政策，毋須急於減息，利率會點走？

Global X ETFs 特約《英識ETF》周三中午12時30分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。

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投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。

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