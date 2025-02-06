差估署：去年新界私宅落成量逾1.1萬伙　勁升91.3%

差餉物業估價署周四(6日)公布最新數字，2024年全年私人住宅落成量為24,261伙，較2023年增加10,409個單位，升幅約75.1%，期間以新界區落成量最多，達到11,556伙，按年大幅上升約91.3%。

有關數字顯示，去年全年私宅落成量相比全年目標22,267伙，多出1,994伙，超標幅度約9%，創約20年新高。

至於，去年除了新界區私宅落成最多外，港島區則為落成量升幅最高地區，該區有1,691伙落成，較2023年多818伙，漲幅約93.7%。而九龍區落成單位有11,014個，為各區第二多，按年增加4,076伙，升幅約58.7%。

另外，去年12月私人住宅落成量5,584伙，較11月的4,041伙，上升約38.2%，為去年9月後最大單月升幅。已連漲4個月。當中，九龍區有3,139伙落成，按月多2,226伙，升幅約2.4倍最大，其他兩個地區則下挫。港島有482伙落成，按月減少318伙，跌幅約39.8%，而新界區有1,963伙，按月少365個單位，跌幅約15.7%。

以各類型面積單位落成量計，去年仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，去年截至12月全年累錄10,794伙，較2023年的7,806伙，增加約2,988伙，上升約38.3%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，有10,705個單位落成，按年增加6,038個單位，漲幅約1.3倍。值得留意是，該兩個面積類別單位數量差距僅89伙，為近年罕見，反映中小型單位落成量有明顯增加的趨勢。

而按年落成升幅最大類別為實用面積約1,076至1,721方呎的中大型單位，落成量913伙，較去年急升約4.8倍，增加756伙。

至於，實用面積約1,722方呎或以上型單位有565伙落成，按年多403伙，亦漲約2.5倍。而實用面積約753至1,075方呎中型戶，落成量1,284個單位，按年增幅約21.1%，增加224個單位。