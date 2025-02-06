安本：DeepSeek或加劇美大型科技股下行風險

安本大中華多元資產投資方案主管羅勛表示，目前中國人工智能（AI）模型DeepSeek的出現，並未如預期般對AI供應鏈造成負面衝擊，反而因效率提升，加速了AI的應用及投資主題地位。該行認為，相較於AI供應鏈中的硬件及能源環節，軟件及應用環節蘊藏更大的投資機會。

他續稱，DeepSeek的突破性進展挑戰了美國科技股的高估值溢價，因為美國將不再是唯一主導AI技術的國家，特別是DeepSeek採用開源模式的背景下，這可能加劇美國大型科技股的下行風險，並引發資金向其他板塊輪動。

談到特朗普的關稅政策，該行維持基本預測，認為關稅政策的主要目的是在貿易談判中爭取更有利的條件。美國在消費、投資、儲備貨幣地位和軍事力量方面的優勢，使其能有效運用此策略。特朗普亦計劃利用關稅政策增加收入，減少赤字，這意味着部分關稅措施最終勢必落實。

但該行認為，投資者已為「特朗普2.0」時代更大的市場波動性做好準備，相較2024年承擔更低的整體風險。由於關稅政策在中期內增加了全球經濟增長的下行風險，這為增加存續期風險投資的觀點帶來支持。鑑於關稅風險對歐盟經濟增長和通脹的負面影響，該行看好歐盟國債，另維持長期持有美元的策略，但已因應美元大幅升值而有所下調，並選擇性地以股票作分散投資。

美國在貿易戰中仍具備優勢，其例外主義不會輕易消退。然而，考慮到美國大型股（尤其是科技股）在海外市場的業務份額較高，可能會成為報復目標，該行正將投資分散至美國非科技股，同時亦增加對中國的投資，因為中國較其他新興市場處於較理想的位置。此外亦關注基本面良好、以國內市場而非美國市場為重心的板塊，例如歐洲銀行，但仍需等待合適的入場時機。