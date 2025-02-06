ZA Bank夥環聯免費提供信貸提示服務

數字銀行ZA Bank宣布與環聯在香港展開全新合作，成為香港首間免費為零售用戶提供環聯「信貸提示服務」的銀行，用戶可經ZA Bank App免費使用「信貸提示服務」的全面功能。

透過此項服務，當用戶的信貸報告資料出現重要變動時，他們將收到由ZA Bank App發出的即時通知。重要變動包括信貸報告出現新的查詢紀錄（貸款/信用卡申請），用戶名下有新開設的信貸帳戶，以及地址或電話號碼變更。

ZA Bank替任行政總裁冼迪雲表示，透過將「信貸提示服務」整合至 ZA Bank App，我們不僅為用戶加強保障，亦促進了普惠金融發展，確保更多人能夠利用合適的工具來守護財產。

環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示，有見香港數碼詐騙持續上升，很高興能與ZA Bank合作，為他們的用戶提供全面的信貸提示服務。在這個日益數碼化的時代，預防詐騙是企業與消費者的共同責任，透過是次合作兩企將携手提升香港消費者的防騙能力，協助他們應對數碼詐騙的威脅。