資本策略：年內續推高臨餘貨　臨海·天際屋有望挑戰項目新高

資本策略地產執行董事何樂輝表示，集團於蛇年將繼續推售鄰近港鐵佐敦站的高臨餘下單位，包括兩伙天際特色大宅，其中臨海·天際屋有望挑戰項目售價及呎價新高。

而項目自去年5月推售至今沽出189伙，套現約15.8億元，最高成交呎價達約40,760元。

至於渣甸山皇第至今售出約14伙，套現約26.1億元，項目尚餘2伙待售，而最後一伙連裝修特色大宅，實用面積6,867方呎，連平台及天台，現正全球招租，意向呎租400元，有望挑戰全港最高呎租豪宅。

展望蛇年樓市，他預計，上半年樓價將平穩發展，市場觀望財政預算案，期望政府有對應利民措施推出，帶動樓市氣氛。

預計今年樓市平穩向好，市場比2024年樂觀，料樓價有單位數升幅。豪宅市場將看高一線。

未來一年集團會繼續物色適合地段，密切留意政府賣地，舊樓收購或者土地的二手買賣，亦不排除與其他財團或發展商合作買地，以補充土地儲備。