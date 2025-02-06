資本策略：年內續推高臨餘貨 臨海·天際屋有望挑戰項目新高
2025年02月06日 14:24
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何樂輝（左）
資本策略地產執行董事何樂輝表示，集團於蛇年將繼續推售鄰近港鐵佐敦站的高臨餘下單位，包括兩伙天際特色大宅，其中臨海·天際屋有望挑戰項目售價及呎價新高。
而項目自去年5月推售至今沽出189伙，套現約15.8億元，最高成交呎價達約40,760元。
至於渣甸山皇第至今售出約14伙，套現約26.1億元，項目尚餘2伙待售，而最後一伙連裝修特色大宅，實用面積6,867方呎，連平台及天台，現正全球招租，意向呎租400元，有望挑戰全港最高呎租豪宅。
此外，集團蛇年將有兩個全新合作盤推出，包括與新世界發展(00017)等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第5期，涉及825伙。另外，旗下與信和置業(00083)的油塘通風樓住宅項目，提供748伙，詳細推盤細節由合作伙伴負責。
展望蛇年樓市，他預計，上半年樓價將平穩發展，市場觀望財政預算案，期望政府有對應利民措施推出，帶動樓市氣氛。
預計今年樓市平穩向好，市場比2024年樂觀，料樓價有單位數升幅。豪宅市場將看高一線。
未來一年集團會繼續物色適合地段，密切留意政府賣地，舊樓收購或者土地的二手買賣，亦不排除與其他財團或發展商合作買地，以補充土地儲備。