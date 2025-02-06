北角皇都首價單推88伙　折實平均呎價18540元

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，首批屬於「頭炮喜動價」，加推單位絕對有加價空間。首批單位包括25伙一房單位，62伙兩房單位及1伙三房單位，實用面積由343至726方呎。

該公司營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽稱，價單提供3項付款方法，90天現金優惠付款計劃可享最高22%折扣後，折實價介乎605.5萬至1,959.3萬元，折實呎價由16,888至26,988元。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪指，首批入場單位為7樓B9室，實用面積343方呎一房，折實呎價17,653元。呎價售價最低為7樓A9室，實用面積446方呎，折實價753.2萬元，折實呎價約16,888元。本周六起正式對外開放示範單位及收票，最快下周開售。

資料顯示，該盤早前已通過招標售出13伙，套現逾5億元，平均成交呎價逾34,200元。同區對上一個開價的樓盤為101 KINGS ROAD，於去年11月推出首批51伙，折實平均呎價約20,800元。