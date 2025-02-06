金發局科威特資管局簽備忘錄　合作推廣創新金融產品

香港金融發展局(簡稱金發局)與科威特資本市場管理局(Capital Markets Authority Kuwait或CMA)周四(6日)簽署諒解備忘錄，為雙方聯繫建立框架，推動雙方相互合作、信息交流以及創新金融產品與服務的推廣。

金發局主席洪丕正表示，透過雙方合作，開拓伊斯蘭金融及投資創新的機遇，攜手構建一個穩健且可持續的金融生態系統，以推動長期經濟增長，造福兩地以至其他地區。

科威特資本市場管理局監事會主席Ahmad A. Al-Melhem補充，自2010年資本市場法第7號頒布以來，科威特資本市場管理局一直致力於推動國內證券活動，使其與國際最佳實踐和標準接軌。短短數年，科威特資本市場管理局透過簽署各種諒解備忘錄，進一步強化其監管與規管職能，逐步融入全球金融社群。其中包括如國際證監會組織《多邊諒解備忘錄》等多邊協議，以及今天與香港金融發展局簽署的雙邊協議。

他指，該備忘錄將為科威特與香港之間的合作開創新機遇，促進雙方在金融領域的經驗互鑒，從而推動兩地金融服務業的共同發展。特此感謝科威特駐香港總領事館促成是次合作。此次簽署的諒解備忘錄標誌著兩大機構合作的開端，局方期待進一步提升雙方的金融服務業。