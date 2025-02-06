瑞銀：60%亞太地區企業對未來12個月前景樂觀

投資銀行瑞銀一份報告顯示，有約60%受訪亞太地區企業家對其行業未來 12 個月的前景持樂觀態度，更有85% 的亞太地區企業家認為他們所屬行業的代表性公司將計劃在未來 5 年內增加投資，有一半認為會投資人工智能(AI)基建、應用程式和模型，數碼化是首要考慮因素。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區環球科技股票策略師 Sundeep Gantori 表示，AI為亞太地區企業家目前最關心的話題之一，特別是因為它具有提供更高企業生產力的潛力。75% 的亞太地區企業家預見到 AI 可以提高產出，而63% 的企業家則預計 AI 將增強客戶體驗和服務。根據這一共識，一半的亞太地區企業家認為，當前的企業將投資於 AI 基建、應用程式和模型。

他又指，毫無疑問，AI正在徹底改變企業家的業務營運方式，66% 的亞太地區企業家認為它是提供最大商業機會的技術。作為亞太地區最大的財富管理機構，瑞銀10年來一直使用AI 並沿用其思維方式，現時專注於在瑞銀擴展生成式 AI (Generative AI)，以推動增長，增強及完善其服務和保護客戶，並進一步提高生產力。