跨機構督導小組制訂今年支持港可持續金融發展3項工作重點

綠色和可持續金融跨機構督導小組(督導小組)於今日(6日)的會議中訂立本年度推動香港可持續金融發展的3項工作重點。

發展全面的可持續披露生態圈。隨着港府發布《香港可持續披露路線圖》，督導小組將進一步採取行動，支持香港採用國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)。督導小組會與持份者緊密合作，提供可持續匯報的技術支援，制訂可持續核證監管框架，並聯同業界提供技能培訓計劃。

鞏固香港可持續及轉型金融中心的領先地位。為提高綠色及可持續資金的融通，督導小組正了解業界意見，擴大香港可持續金融分類目錄，包括納入轉型元素及增加新的可持續活動。督導小組亦積極與業界合作，就轉型金融循行業提供具操作性的指引。此外，督導小組將在其網站設立轉型金融知識中心。隨着COP29有關碳市場的進展，督導小組會加強與亞太區內持份者交流及提供技能培訓活動，致力推動香港成為區內碳交易中心。

利用數據和科技促進可持續披露及推動可持續融資活動。綠色金融科技解決方案具潛力引領大規模的可持續資金融通，並提高資訊流通的透明度和可及性，督導小組正與業界擬定《香港綠色金融科技地圖》，將在2025年上半年發布。為鼓勵可持續披露及增加數據的可用性，督導小組將於年內持續優化網站上供大眾免費使用的數據工具，包括兩個溫室氣體排放計算和估算工具及針對非上市公司/中小企業的《氣候和環境風險問卷》。