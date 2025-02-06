AIA「再想健康」動物「緣」實體互動店送逾萬份禮遇

【營業資訊】踏入蛇年，AIA「再想健康」行動繼續升級，走入社區邀請市民和遊客到AIA再想健康動物「緣」實體互動店，展開健康結緣之旅！市民和遊客除了可免費領取AIA送出的精彩禮遇，還有機會與AIA「再想健康」大使張敬軒、衛詩雅和鄧小巧會面，以全新視覺探索健康生活方式。

5大必玩位，精彩亮點搶先看

•打卡—訪客可集齊四大再想健康大臣合照，並Tag上社交平台，蛇年的健康長久好生活，立即展開！

•許願—將健康心願掛上許願牆，有健康，自然事事順暢！

•記錄—拍下再想健康好日子日曆，記下今天就是與健康的結緣日！

•投票—投選我最喜愛再想健康大臣，與大眾分享最重視的健康範疇。

•領獎—精選超過10,000份禮遇，包括友邦嘉年華代幣券、免費流感疫苗接種券、「AIA開餐保2」30日免費保障，全面獎勵訪客為身體、精神、財務及環境健康踏出第一步！

另外，AIA再想健康動物「緣」實體互動店還會在周末定期舉辦街頭音樂表演，透過音樂連繫社群，一齊「再想健康」。

AIA再想健康動物「緣」實體互動店詳情

日期：即日起至2025年2月28日

時間：星期一至五：中午12:00至晚上9:00；周末及公眾假期：上午10:30至晚上9:30

地址：銅鑼灣羅素街22-24號G/F及2/F(銅鑼灣時代廣場對面)