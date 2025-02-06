百勝中國上年第4季多賺18%　派息增5成

店舖方面，年度淨新增門店1,751家，令年底總門店數量達到16,395家。此外，憑藉強大數碼化基礎和創新商業模式，肯德基及必勝客會員數合計超過5.25億，按年增長11%。

單計第4季度，總收入按年升4%至26億美元；淨利潤1.15億美元，按年增18%；每股盈利30美仙；經營利潤率5.8%，按年升140個基點；餐廳利潤率按年增長160個基點；核心經營利潤按年增長35%；同店交易量連續8個季度錄得正增長。

為回饋股東，百勝中國宣布本季度公司每股現金股息增加50%至0.24美元。百勝中國正朝2024至2026年向股東回饋45億美元的目標進發，在2024年已回饋15億美元的基礎上，2025和2026年計劃合計回饋30億美元，平均年度股東回饋金額佔公司目前市值的約9%。

展望2025年，公司預計將淨增1,600至1,800家門店。計劃未來數年將肯德基及必勝客淨新增門店的加盟比例分別提升至40至50%及20至30%。