新都城三房825萬元易手　呎價約12519元

將軍澳指標屋苑錄二手承接，新都城套三房單位，以825萬元易手，呎價約12,519元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣盧聖鋒表示，西營盤豐景閣中層B室，實用面積約325方呎，兩房間隔，新買家為內地客，睇樓後即進行洽購，原業主原先叫價450萬元，終以400萬元成交，呎價約12,308元。

●美聯謝國安稱，北角半山瓊峰園B座高層B1室，實用面積約1,313方呎，套三房間隔，獲外區用家斥資2,328萬元購入，呎價約17,730元，原業主於2010年7月以約1,580萬元購入，帳面獲利約748萬元。

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新界區

●中原關偉豪稱，將軍澳新都城2期5座高層D室，實用面積約659方呎，套三房間隔，另設儲物房，以825萬元易手，呎價約12,519元，原業主於1998年10月以343萬元購入單位。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳天晉6座低層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，叫價870萬元放盤約5個月，近期獲區內客洽詢，議價後以868萬元承接單位自住，呎價約16,194元，原業主持貨近4年，帳面虧蝕約102萬元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳日出康城首都6座右翼中層A室，實用面積約716方呎，三房連儲物室間隔，新買家為外區客，單位去年6月叫價805萬元，議價後以755萬元成交，呎價約10,545元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭12座中層C室，實用面積約765方呎，套三房間隔，議價後以695萬元易手，呎價約9,085元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城21座中層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，望樓景，放盤約兩個月，叫價615萬元，累減52萬元，減幅約8.5%，以563萬元成交，呎價來約12,483元，原業主於2019年3月以692萬元購入，約6年帳面虧蝕129萬元。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園M段3街雙號屋，實用面積約1,035方呎，叫價約1,080萬元，日前議價後以980萬元沽出，呎價約9,469元，新買家為用家。

●美聯廖煜榮稱，元朗加州豪園B期聖梵哥徑單號屋，實用面積約1,348方呎，附422方呎花園，年輕夫婦原居於區外分層單位，睇樓半個月，即極速以1,238萬元承接，呎價約9,184元，原業主於2017年以1,250萬元購入，帳面蝕12萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門錦暉花園4座高層B室，實用面積約573方呎，套三房間隔，新買家為區內租客，計劃增添家庭成員，見單位附裝修，減價8萬元，以412萬元購入自住，呎價約7,190元，原業主於1987年以約42.1萬元一手購入，帳面賺約369.9萬元。

●中原麥耀倫指，荃灣中心5座高層F室，實用面積約380方呎，兩房間隔，叫價370萬元，減價22萬元，以348萬元沽出，呎價約9,158元，新買家為上車客睇樓約1個月，一直等業主外遊回港開門睇樓，參觀後即議價入市。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣灝景灣6座低層A室，實用面積約863方呎，套三房連士多房間隔，望海景，新買家為區內客，叫價1,300萬元，議價後以1,238萬元市價成交，呎價約14,345元。

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