北角樓花項目推首張價單　屬港島8年半最低

蛇年首個開價新盤以低價策略銷售，北角樓花項目早前招標發售高層大單位後，周四(6日)推出首張價單，提供88伙，折實平均呎價約18,540元，為港島東新盤市場8年半來首批最低。

●北角皇都首張價單88伙 一房入場費約605萬

●會德豐地產部署今年推7盤

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今年部署推出7個項目，共涉2,300伙，遍布各區。首季登場的山頂種植道1號，將推其中5座洋房發售，實用面積5,200至6,700方呎，部署農曆年後安排貴賓作現樓參觀。至於，灣仔春園街項目提供88伙，啟德承豐道18號項目第1期涉635 伙，兩盤將於上半年登場。

●信和置業計劃今年發售4,500伙單位

●佐敦高臨天際特色大宅有力挑戰新高價

資本策略地產執行董事何樂輝表示，集團於蛇年將繼續推售鄰近港鐵佐敦站的高臨餘下單位，包括兩伙天際特色大宅，其中臨海·天際屋有望挑戰項目售價及呎價新高。而項目自去年5月推售至今沽出189伙，套現約15.8億元，最高成交呎價達約40,760元。至於渣甸山皇第至今售出約14伙，套現約26.1億元，項目尚餘2伙待售。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE正待批預售

●屯門御半山一房單位安排下周一重售

●旺角利奧坊‧壹隅推4伙特色戶下周二招標賣

●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,863萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨日售出3座38樓C室，實用面積945方呎三房，成交價1,863.7萬元，呎價約19,722元。該公司營銷策劃總監楊聰永稱，樓盤開售至今累售1,280伙，佔全盤1,335近96%。

●元朗洪水橋滙都II 兩房售426萬元

●香港仔澄天已展開收樓程序