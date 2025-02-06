北角樓花項目推首張價單 屬港島8年半最低
2025年02月06日 21:34
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蛇年首個開價新盤以低價策略銷售，北角樓花項目早前招標發售高層大單位後，周四(6日)推出首張價單，提供88伙，折實平均呎價約18,540元，為港島東新盤市場8年半來首批最低。
●北角皇都首張價單88伙 一房入場費約605萬
新世界發展(00017)旗下北角皇都，繼上月招標售出13伙高層大單位後，周四(6日)公布首張價單，提供88伙，折實平均呎價約18,540元，較同區近3個月前推出的樓盤首批低約11%，亦是港島東8年半來最低。首批單位包括25伙一房單位，62伙兩房單位及1伙三房單位，實用面積由343至726方呎，折實價介乎605.5萬至1,959.3萬元，折實呎價由16,888至26,988元。
●會德豐地產部署今年推7盤
會德豐地產常務董事黃光耀表示，今年部署推出7個項目，共涉2,300伙，遍布各區。首季登場的山頂種植道1號，將推其中5座洋房發售，實用面積5,200至6,700方呎，部署農曆年後安排貴賓作現樓參觀。至於，灣仔春園街項目提供88伙，啟德承豐道18號項目第1期涉635 伙，兩盤將於上半年登場。
●信和置業計劃今年發售4,500伙單位
信和置業(00083)執行董事田兆源表示，集團計劃今年共推出5個樓盤，共涉及約4,500個單位。頭炮項目為中環ONE CENTRAL PLACE，預計於首季以現樓形式推售，提供121伙。他續指，其他有望年內推售的樓盤，包括土瓜灣榮光街項目提供458伙，油塘通風樓項目有748伙，將軍澳日出康城第13期項目涉2,550伙，元朗港鐵錦上路站柏瓏III有680伙。
●佐敦高臨天際特色大宅有力挑戰新高價
資本策略地產執行董事何樂輝表示，集團於蛇年將繼續推售鄰近港鐵佐敦站的高臨餘下單位，包括兩伙天際特色大宅，其中臨海·天際屋有望挑戰項目售價及呎價新高。而項目自去年5月推售至今沽出189伙，套現約15.8億元，最高成交呎價達約40,760元。至於渣甸山皇第至今售出約14伙，套現約26.1億元，項目尚餘2伙待售。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE正待批預售
新鴻基地產(00016)天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE醞釀推出，新地代理總經理胡致遠稱，預計短期內可獲批預售樓花同意書，目標2月推售。資料顯示，今期為一座住宅大樓，提供525伙，預計關鍵日期為2026年9月底。
●屯門御半山一房單位安排下周一重售
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山第1期新錄一宗交易告吹個案，成交紀錄冊顯示，項目1B座18樓H室，實用面積386方呎，一房連儲物房間隔，於2018年5月以692.08萬港元成交，呎價約17,930元，最新顯示為終止買賣合約。項目同時公布最新銷售安排，該單位安排於下周一(10日)重售。
●旺角利奧坊‧壹隅推4伙特色戶下周二招標賣
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅上載最新銷售安排，推出4伙特色戶於下周二(11日)起以每日招標及截標形式發售。該4伙單位包括3伙低層連平台單位，以及一伙頂層連平台及天台單位，實用面積299至347方呎，一房及兩房間隔。
●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,863萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨日售出3座38樓C室，實用面積945方呎三房，成交價1,863.7萬元，呎價約19,722元。該公司營銷策劃總監楊聰永稱，樓盤開售至今累售1,280伙，佔全盤1,335近96%。
●元朗洪水橋滙都II 兩房售426萬元
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都項目交投持續，集團執行董事關堡林表示，滙都II第6座2樓B07室，實用面積410方呎，兩房間隔，周四(6日)以426.81萬港元售出，呎價約10,410元。據悉，新買家於迪士尼樂園工作，原計劃選購本周六新一輪發售的單位，惟睇樓後為免向隅，故搶先入市購入上址。
●香港仔澄天已展開收樓程序
英皇國際(00163)的香港仔澄天，最新公布已於上月陸續展開收樓程序，踏入現樓銷售階段，於周三(5日)售出9樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價約478.12萬元，呎價約16,717元。