美股3大指數靠穩　高通跌近半成

美股3大指數周四早段靠穩，道指升59點，報44,933點；標指升12點，報6,074點；納指升12點，報19,704點。港股夜期報20,937點，高水45點。

企業消息方面，大型藥廠禮來上季收入135.32億美元，按年大增44.68%，其中兩款「減肥神藥」Mounjaro及Zepbound分別貢獻了35.3億美元及19.07億美元的收入；經調整純利48.05億美元，按年增長1.13倍。該公司股價升1.83%。

英國晶片指令架構專利公司Arm上季收入按年增長19.29%至9.83億美元，非公認會計準則(non-GAAP)的經調整純利按年28.7%至4.17億美元，攤薄後相當於每股39美仙，股價周四早段曾挫7.5%。

高通則預告本季收入103億至112億美元，以中間值計按年增長14.45%，其中自家晶片銷售額89億至95億美元，以中間值計按年增長14.62%，授權收入介乎12.5億至14.5億美元，以中間值計按年倒退40.99%，差過預期，股價早段挫4.95%。

藍籌巨企聯合健康早前遭著名對沖基金經理、億萬富豪阿克曼質疑誇大利潤。該公司回應，其業務一直受到嚴格監管，又指阿克曼的說法是對行業結構、監管方面的了解「嚴重不足」。消息人士又透露，聯合健康已把阿克曼的評論轉介給美國證交會(SEC)，該公司股價早段曾跌0.2%。