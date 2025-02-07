東方日報B1：DeepSeek印證實力　掀中企吸金潮

中國人工智能(AI)初創企業DeepSeek上月宣稱以幾百萬美元的「閹割版」晶片，就能開發出性能匹敵美國龍頭OpenAI的大模型，姑勿論其實際開發成本如何，已震動美國乃至全球，坊間甚至以1957年蘇聯搶先美國成功發射人類史上首枚人造衞星的「史普尼克時刻」來形容。事實上，DeepSeek上周「血洗」美國科技股後，一眾投行紛紛審視中資股會否真正迎來「東升西降」，歐資的德銀揚言，中國科技實力得到認證，中資股折讓將消失。

DeepSeek的成就令人眩目，上線僅20天，日均活躍用戶(DAU)經已突破2,000萬，相當於ChatGPT的41.6%，成為全球日均活躍用戶增速最快的公司，並已在本港成立兩家公司。儘管愈來愈多美國陣營國家下令禁用，惟不少中國科企爭相接入，壯大中國AI產業在數據來源和「練兵機會」上的優勢。

拿中國與1990年代初泡沫爆破後的日本對比乃當前經濟界的主流，德銀卻着眼於中國製造業的實力，反而像「1980年代初期的日本」。該行舉例，中國貢獻全球製造業增加值三成、全球專利申請近半(電動車更接近七成)、STEM(科學、技術、工程和數學)畢業生冠全球，亦為關鍵行業創造類似硅谷的專業集群，並與大學緊密合作。幾乎所有行業，中國都有世界領先的公司，不斷搶佔市場份額，高度自動化又形成生產力優勢。

經濟上，中國持續擴大非西方的市場，家庭儲蓄「中期內」有望流入消費和股市。以中企不斷鞏固全球市場地位，也許投資者要迅速調整策略，加碼配置中國，可是國際資金偏偏嚴重低配中國，一如幾年前避化石燃料板塊那樣，直到市場懲罰那些不按市場形勢作投資決策的人。

德銀相信，市場中期內會迅速擁抱中國，屆時很難在不推高股價的情況下獲得中資股，預計中港股市延續去年谷底反彈後的強勢，期內繼續領先全球市場。

交銀國際評論指出，英偉達(Nvidia)最頂尖的晶片不一定會是阻礙國產大模型建設的關鍵，因為算法可以優化，國產大模型或加速國產晶片的使用。