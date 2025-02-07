【東方日報產評】世界經貿呈分裂　金融一體化釀變

過去半百年，全球一體化程度不斷提高，也促進世界貿易蓬勃發展。可自中美開打貿易戰，美國大行貿易保護主義，主張「美國優先」，改變自由貿易格局。進入特朗普2.0時代更變本加厲，全球貿易呈分裂、崩解，正為全球金融系統添壓，須尋找新平衡點，勢為世界經濟帶來震盪，也預示繼貿易戰、科技戰後，接下來的金融戰，將成大國博弈的「戲肉」！

上世紀第二次世界大戰後的和平歲月，促進了全球化發展，中國也藉此融入全球經濟，進入世界強國之列。可當中國與第一大經濟體美國的競爭差距愈益拉近，美國選擇改變自由貿易規則，強調「美國優先」。進入特朗普2.0時代，更開宗明義全球貿易須優先符合美國產業和工人的利益，美國可退出任何國際組織，雙邊關係得重新談判，以美國最大利益為依歸，否則一律關稅侍候，而其甫上任，加拿大、墨西哥、中國都要中招，並預告即使是盟友如歐盟亦不會有例外。

為保持自身利益，其他經濟體也重新審視經貿形勢，將政策由多邊合作轉變成雙邊協商導向，所謂全球「碎片化」，正是形容世界經濟由過去的全球化，變成如今趨向零碎發展。過去各地可善用自有資源，將資本利潤最大化後共享發展機遇的合作基礎，可如今已不再，取而代之是各顧各的利益，各地都喊要再工業化，保護本地出口。如是者，國際貿易規模收縮、反制措施或尋求替代市場等做法將進一步擾亂全球供應鏈，霸者固霸，弱勢就給打壓。

世界貿易格局要大變天，意味全球金融體系亦醞釀巨變，金融系統得在世界利益大洗牌下重新找尋平衡點，這個分裂全球價值鏈的過程，最終必將激化地緣政治競爭，資本分流，最終將引發資本爭奪戰，影響國際貿易格局、經濟增長模式、國家利益與全球合作方式。

歸根究柢，全球金融體系有效運作，服務國際貿易，促進世界經濟發展。不過，近二、三十年美國坐享全球化紅利，內部體系缺乏改革，及至金融危機爆發，就以美元量化寬鬆政策來應付，銀紙任印，金融機構的金融活動出現了與實體經濟相背離的狀況，信用膨脹遠超實體經濟，投機性金融活動已遠超實體經濟所需，更發展成全球隱患。美國政府債台高築，俄烏戰爭中更將美元武器化，至今美元雖仍是國際儲備貨幣，但尋求多元儲備戰略基本上已是各大央行主流取態。貿易戰下沒能滿足美國利益者，只有尋求遠離美國市場，減少使用美元進行支付結算交易。所謂「金融戰」，地緣政治上是大國博弈的體現，金融改革上就是重新分配利益的過程。

當全球金融體系「思變」已成必然，沒選擇餘地，中國須闡述的原則，乃實體經濟服務是金融立業之本，實體經濟是金融的根基，金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職，不能反客為主。着力營造良好的貨幣金融環境，以金融的高質量發展為實體經濟提供優質服務，助力推進金融強國建設，就是中國應對這場金融戰的主戰略。