小米AI眼鏡據報提前今月發布 或與新手機15 Ultra同台亮相

有報道引述業內人士分析，小米推出AI眼鏡，可能會帶來一系列創新功能及應用場景。AI 眼鏡具備解放用戶雙手、融合多類設備功能的優勢，小米可能會在語音交互、圖像識別等功能上進行深度優化，使其更貼合用家的日常使用需求。

報道指，今年AI智能眼鏡進入新品密集發布期，包括三星、Meta、蘋果公司(Apple Inc.)、字節跳動在內的眾多科技巨頭，都打算推出全新的AI+AR眼鏡產品，或對AI眼鏡產業鏈進行布局，「百鏡大戰」一觸即發，小米此時入局，無疑將為市場增添更多看點。

除小米外，目前已有阿里巴巴、華為等行業巨頭，進入AI眼鏡行業，同時業內還有眾多新興公司崛起，如rokid及雷鳥等。

另一方面，小米董事長雷軍日前透露，小米的高檔次電動車小米SU7 Ultra，預定全年銷售目標超過一萬輛。該車早於去年10月底已作預售，預售價81.49萬元人民幣。