李明德：港股仍有動力 比亞迪上望呢個位...
2025年02月07日 11:30
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大聖資產管理基金經理李明德表示，內地A股假期復市之後，港股氣勢如虹，短期挑戰兩萬一問題不大。外圍方面，特朗普上場後，料聯儲局息口走向暫按兵不動，相信美股走勢對港股影響有限。港股現時估值仍低，相信已大部分反映貿易戰等負面因素。事實上，恒指移動區間底部不斷上移，料今年有機會維持於兩萬點樓上上落。一旦3月業績期有利好消息支持，有望進一步推高大市，恒指料上試22,000點。
第四範式(06682)公司向不少於6名承配人配售最多2,792萬股配售股份，每股配售價50.2元，較上日收市價折讓11.62%。李表示，第四範式今次配股所得，將用於核心產品研發、業務拓展及併購機會等，發展方向合理，如果為公司引入具實力股東，亦對公司發展正面。至於AI概念股會否引發「抽水潮」，他認為機會存在，但AI行業所需投入較大，只要集資所得用得其所，則毋須太擔心。
比亞迪股份(01211)股價連日飆升，即市高位見330.2元。李明德看好此股份，認為股價每次回調，均為入市機會。他補充，公司下周召開智能化戰略發布會，料全系車搭載智能駕駛方案，發展潛力值得憧憬，有貨有手可繼續持有，股價有望上試350至360元，未有貨則可待回調至300元邊再買入。