李明德：港股仍有動力 比亞迪上望呢個位...

大聖資產管理基金經理李明德表示，內地A股假期復市之後，港股氣勢如虹，短期挑戰兩萬一問題不大。外圍方面，特朗普上場後，料聯儲局息口走向暫按兵不動，相信美股走勢對港股影響有限。港股現時估值仍低，相信已大部分反映貿易戰等負面因素。事實上，恒指移動區間底部不斷上移，料今年有機會維持於兩萬點樓上上落。一旦3月業績期有利好消息支持，有望進一步推高大市，恒指料上試22,000點。