貝森特：中國能消化部分對華關稅　美續奉行強美元政策

美國對中國所有進口商品加徵10%關稅於周二(4日)生效，美國財長貝森特(Scott Bessent)認為，中國經濟嚴重衰退，而且極端失衡，預計中國將消化相當一部分關稅。

他周四(6日)接受外媒訪問時指，中國是世界歷史上最失衡的經濟體，他認為中國「現在處於嚴重衰退中，正經歷通縮，並試圖通過出口脫困。我們不能允許這樣，我們要公平交易」。

談及關稅政策時，貝森特指，關稅可能導致價格出現一次性調整，但「考慮到中國的過剩產能，無論關稅水平如何，它們最終都會消化相當多」。

美元方面，貝森特表示，美國在特朗普領導下將繼續奉行強勢美元政策，「我們希望美元走強，不希望其他國家通過本幣貶值來操縱貿易」。

貝森特談到聯儲局主席鮑威爾時表示，「關於貨幣政策，我不會發表任何評論，我相信他會正確行事，所以不會有任何批評」。他重申，特朗普政府關注的是導致10年期國債孳息率走低的政策舉措，並非聯儲局是否會減息的問題，政府亦不會就利率問題向聯儲局施壓。貝森特又提到，他最近與鮑威爾見面，「我拜訪聯儲局，我們吃了一頓豐盛早餐，鮑威爾主席跟我彼此不太了解，是次會面非常有建設性。」

至於債券發行，貝森特認為，在可預見的未來，財政部的發債策略不會有任何變化。至於債務上限，貝森特指，財政部正與政府債券的主要持有人聯繫，更好地了解他們對聯邦債務上限的想法。他稱，市場部門正跟大型債權人互動，討論事情之一就是債務上限。此外，特朗普成立政府效率部，由億萬富豪馬斯克領軍。貝森特指，對馬斯克團隊充滿信心。