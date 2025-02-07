野村陸挺：內地今年出口增長恐歸零　推遲人行今年減息降準預測

美國向中國貨品包括香港加徵10%關稅。野村證券指，為表現得更好，內地計劃以針鋒相對方式對美國進口產品徵收關稅，對一些主要礦產及金屬實施出口管制，並懲罰一些美國企業，儘管其範圍不會與美國對中國實施的措施相稱。

該行發表報告，指為促進國內金融及房地產市場，並推動人民幣國際化，內地熱衷於捍衞人民幣兌每美元匯率，且為實現穩定增長，內地將採取各種方式刺激國內需求，特別是消費需求，以抵銷對出口的潛在損害。為支持出口商，內地可能更會增加出口退稅，即使規模可能相對較小。

野村證券中國首席分析師陸挺，將人行降低存款準備金率50個基點的預測，由2024年第4季移至2025年第1季，並維持2025年再降兩次50個基點的預測，一次在第2季，另一次在第4季。該行也將2025年兩次減息15個基點的預測，由第1季及第2季，推遲至第2季及第4季。

他又指，儘管中國2024年出口表現優異，而且預計近期會出現前期投入，不過極為擔心，一旦大規模關稅開始生效，這種前期投入可能意味顯著回報。野村預計對中國徵收的新關稅將在年內分攤。因此認為中國出口增長在2025年下半年將面臨巨大挑戰，甚至可能更早實施，例最新的10%芬太尼相關關稅。

整體而言,考慮到即將實施的美國關稅，該行預計中國出口增長將由2024年的5.9%，放緩至2025年的零，全年增長軌迹極不平衡。