昊天國際建設擬與利通電子就AI算力領域相關業務戰略合作

集團積極尋求AI領域具備潛質的投資機會，以期多元化及提升其資產組合、擴大其收入來源及加速集團整體的進一步增長。戰略合作如得以實現，將有助於集團的業務發展。

利通電子於上海證券交易所掛牌。利通電子積極參與AI超算中心運營及提供AI算力租賃服務。

雙方擬成立合資公司，業務包括在東南亞發展AI算力資源及5G大數據相關業務，其中包括算力業務及相關技術諮詢、業務規劃、物流、貿易等業務。同時亦包括於馬來西亞及/或新加坡建立國際先進AI數據中心(AIDC)。其中使用公司於馬來西亞Port Dickson(森美蘭州波德申)之土地資源作數據中心及建設為AIDC營運基地。利通電子負責投入相關配置及軟硬體，並提供專業開發、技術及營運團隊。公司及利通電子擬合作運營維護管理該處AIDC，並在以下領域開展業務：AI算力租賃；AI數據賦能服務；研發與商業合作。

於公告日期，雙方尚未簽訂具法律約束力的協議。