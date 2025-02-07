滙豐：DeepSeek爆紅成A股重估催化劑　外資流入料增加

滙豐環球研究表示，中國人工智能(AI)公司DeepSeek的成功，將被視為中國在科技及創新領域不斷增強的實力，內地股市尚未反映不斷提高的創新能力，有望帶領市場重新評估及外資資金流入增加。至於中美兩國之間的貿易緊張局勢，以及加徵新關稅問題，中國股市仍相對具彈性。此外，該行並認為內地在農曆新年消費反映積極迹象，隨着假期結束後復市，復甦綠芽正出現。

滙豐發表報告，指DeepSeek的發展受全球關注，並令中國被低估的持續創新能力再次獲確認，惟中國創新指數與滬深300指數市盈率的低相關性顯示，內地股市仍未反映出斷提高的創新能力，相信此情況將改變，隨着投資者愈來愈認識到這一創新，中國與新興市場之間的估值差距將縮小，現有約20%折讓，外國資金流入將回升，去年美國大選以來已流走約72億美元，料進一步流出空間有限。

內地A股科技公司將受惠於政策支持，關鍵問題是內地的創新仍未轉化為更高的盈利能力，只能透過需求側刺激來解決。該行又指，相信DeepSeek將成為市場重新評估的催化劑，並將從專注於AI基礎設施及硬件(上游)公司，轉向AI軟件及應用(下游)公司的輪換。

關稅問題方面，該行指美國對中國商品徵收額外10%關稅，完全在市場預期之內，並解釋為何中國市場對這些似乎已去敏感化(de-sensitised)。從基本面角度看，滙豐認為，每增加10個百分點關稅，只會對滬深300指數淨利潤減少約0.5%。另外，擁有大量海外業務的中國公司處境更好，因為在海外設工廠、收購海外品牌、出售技術許可及將更高成本轉嫁下游客戶。

農曆新年期間，房地產市場在淡季浮現意外樂觀情緒，1月內地30個城市新屋銷售量按年大致持平、票房創歷史新高，反映消費者仍願意為優質內容付費。內地旅遊人均支出按年略增，惟仍低於2019年水平。整體交通量按年上升8%，國際航班大幅增長27%。儘管如此，仍需更多反周期政策措施，來確保消費增長在農曆新年假期後能持續下去。