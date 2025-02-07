中生製藥：妥洛特羅貼劑及洛索洛芬鈉凝膠貼膏獲批內地上市

集團擁有10餘款在研貼劑管線，覆蓋鎮痛、帕金森、失眠等領域。目前，集團已有氟比洛芬凝膠貼膏、利多卡因凝膠貼膏、洛索洛芬鈉凝膠貼膏、利斯的明透皮貼劑等產品獲批上市，集團將加速貼劑產品的開發和迭代，進一步豐富產品管線。

另外，集團公布，集團開發的「洛索洛芬鈉凝膠貼膏」(商標名：得舒平)，已獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准，用於以下疾病及症狀的消炎、鎮痛：骨關節炎、肌肉痛、外傷所致腫脹疼痛。得舒平是國內唯一一款通過一致性評價且經過臨床試驗驗證上市的洛索洛芬鈉凝膠貼膏。

洛索洛芬鈉凝膠貼膏是繼氟比洛芬凝膠貼膏、利多卡因凝膠貼膏後，集團的又一款重磅凝膠貼膏類產品，進一步強化集團在鎮痛外科領域的產品管線。目前洛索洛芬鈉凝膠貼膏原研藥品未在中國市場銷售。