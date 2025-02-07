登輝：中美貿易戰對集團影響微　地區性擴張分散風險

登輝主要業務為代工生產咖啡機等家電電產品。陳氏稱，今年上半年訂單量理想，歐洲市場亦有所復甦，對全年銷售持正面看法，又指若人民幣進一步貶值，將會有助減輕集團成本壓力。集團去年推出第四代全自動咖啡機，有助進一步擴充產品線，提供具價格競爭力的高端產品。目前產品的零售價屆乎300至900歐元之間。

集團目前主要業務在歐洲市場，他坦言，雖然目前歐洲市場仍有較大發展潛力，但會持繼擴大不同市場份額，實現不同地域客戶群的多元化，並分散地緣風險。近年集團亦開展南美以及中東市場，並計劃今年將涉足中國內地市場。

他提到，集團將按工業4.0標準優化營運流程，提高營運效率，及新質生產力，預期將於2025年內完成現有自動化項目。他指，集團早年已完成產能擴充，目前僅使用70%的產能，相信短期內毋須擴充產能。