保泰人壽與港怡醫院及輝瑞香港推廣健康教育

虛擬保險公司保泰人壽(Bowtie)與港怡醫院及輝瑞香港聯合推廣健康教育，將透過提供免費健康教育資訊，簡易的網上自我評估以及支援專業的醫療諮詢，鼓勵市民正視自身健康狀況，及早找準病因，正視問題以提升生活質素。

基層醫療健康藍圖指出，香港人口當中只有約23%擁有固定家庭醫生，令家庭醫生難以在社區層面發揮醫療協調和分流的作用，一般市民亦難以掌握自身健康狀況。偏頭痛正是其中一種最容易被普羅大眾忽略的疾病，有研究指出，全世界有超過10億名偏頭痛患者，而香港的發病率高達12.5%，即每8個人當中便有1人患病，意味着香港約有超過90萬名患者。

有見及此，Bowtie與港怡醫院及輝瑞香港聯合提倡健康教育，Bowtie聯合創辦人顔耀輝表示，公司非常重視保險以及健康教育，很高興能夠與港怡醫院和輝瑞香港攜手合作，透過將以前難以獲得的資訊透明化，大大提高人們對偏頭痛的認知以及對自身健康的重視，從而鼓勵他們尋求專業支援。

港怡醫院執行總裁、IHH醫療(北亞洲)區域首席執行官曾慶亷指，該院積極透過不同措施協助促進基層醫療的發展，當中包括推廣健康教育，藉以提升公眾對各種疾病的認知及健康意識。透過是次與Bowtie及輝瑞香港的合作，相信將可加深市民對偏頭痛的認識，並讓有需要的病人獲得適切的專業醫療建議和支援。

輝瑞香港及澳門區總經理申德明提到，公司深明偏頭痛並不只帶來身體上的困擾，更會嚴重影響病人的生活質素，包括工作、學習、休閒及社交活動，故相信是次合作將顯著提高公眾對此疾病及其隨之而來的負擔的認識，鼓勵病患者正視問題，亦同時為他們共建一個更具支持的社會環境。