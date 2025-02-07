金管局：人民幣貿易融資流動資金安排將於本月28日啟動

中國人民銀行聯同香港金管局上月宣布人民幣貿易融資流動資金安排，其中，金管局今日向銀行發通函，邀請有意參與的銀行向當局表達意願和所需額度，並在2月28正式啟動安排。

金管局總裁余偉文於新一期《匯思》表示，在國際貿易過程中，由於運輸需時等原因，難以做到貨銀即時兩訖。為了減低賣方付貨後買方欠款的風險，銀行可以發出信用證，向賣方提供付款擔保，減低賣方收不到貨款的風險。另一種常見的情況是，賣方以記帳方式出售貨物後，可以將應收款項售予銀行，及早取得流動資金，然後由銀行在應收款到期日向買方收取貨款。

近年來，在跨境貿易中使用人民幣漸成風氣，根據SWIFT數據，2024年12月人民幣在國際貿易融資佔比為6%，居各種貨幣的第三位；內地對外貨物貿易以人民幣結算的比例由2020年的15%上升至2024年的接近30%。這固然是多年來人民幣國際化努力的成果，也反映了內地企業順應全球供應鏈變化而積極拓展海外業務的趨勢。

余偉文稱，經過與人民銀行磋商，決定運用金管局與人行的貨幣互換協議，推出金管局人民幣貿易融資流動資金安排，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資。整項安排的總額度為1,000億元人民幣，是香港人民幣資金池的10%左右，具備相當的規模。銀行可借取資金的期限為一個月、3個月、6個月，相對於金管局目前針對人民幣短期流動性、最長7天的安排，很大程度地保障了資金來源的穩定性，也基本上足以涵蓋大部分貿易融資所需的期限。

銀行向金管局支付的利息按照在岸人民幣市場利率加0.25厘，一方面保持利率的市場化成分，另一方面，由於在岸利率一般低於離岸利率且較為穩定，可以為銀行提供較穩定和較低成本的資金，進而有利於企業以較低的貸款利率取得貿易融資。

為了讓更多的在港銀行可以參與這項安排，會按照銀行的業務需求和計劃，分階段分發配額予參與銀行。銀行提供貿易融資的對象不限於本港企業，也可以向海外企業貸款，借此進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣樞紐的地位。

按照計劃，在未來兩、三周當局會與銀行保持密切聯繫，讓他們全面了解該安排的各種操作細節並做好準備工作，在2月28日正式啟動。在確保安排順利落地之餘，會密切審視落實情況並聽取市場的反饋。