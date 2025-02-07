中原樓價指數連跌3周　累跌0.65%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，該行城市領先指數CCL最新報138.34點，今年累升約0.51%，較農曆新年前跌約0.14%。撇除上周因新春假期指數暫停，CCL已下跌3星期，是去年9月減息周期以來首次出現，累跌約0.65%。

反映農曆新年前，二手成交淡靜，CCL連續14周於138點上下窄幅橫行。近期多個新盤低價開售搶客，美國放緩減息步伐，中美貿易戰升溫等因素影響，買家維持觀望審慎態度，短期樓價仍然處於牛皮悶局。如2月26日財政預算案有利好樓市措施，季節性旺市有望重臨，3月期間CCL走勢或有突破。

CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升約1.83%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約27.7%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約3.27%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.68點，按周跌約0.16%。CCL(中小型單位)報137.56點，按周跌約0.15%。CCL(大型單位)報142.17點，按周跌約0.12%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌3周，分別累跌約0.89%、約0.75%及約0.24%。CCL Mass仍處於2016年9月中水平，而CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣處於2016年9月底水平。

四區樓價連續3周三跌一升。港島CCL_Mass報139.16點，按周跌約0.94%，連跌3周共約2.75%。新界西CCL_Mass報125.65點，按周跌約0.71%，連跌5周共約2.44%。新界東CCL_Mass報152.73點，按周跌約0.41%，結束3周連升。九龍CCL_Mass報134.86點，按周升約0.91%，連跌2周後反彈。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、9月中、10月中及2017年2月中水平徘徊。