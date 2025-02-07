港交所：提高建簿配售比例　增有議價權投資者參與度

其中，散戶最關注的是新建議下，新股將至少一半的發售股份分配予建簿配售部分，而公開發售部分回撥由現時最多50%，大減至20%。她解釋，香港的新股發售通常分為三部分，分別是基石配售部分、建簿配售部分和公開認購部分，並針對不同的投資者群體。在建簿過程中，引入投資者競爭，將市場需求和價格進行配對是國際市場慣例，也是新股發行定價流程的關鍵。參與建簿配售的投資者是新股的關鍵「砍價」者，對最終發售價享有最充分的議價權。

她提到，現行機制下，很多最有研究實力、最了解新股基本面的機構投資者，往往因為預見到可獲分配的股份很少，而喪失了參與建簿配售的積極性，加上散戶無論價格高低都會埋單，故「專業砍價者」缺席讓新股定價的效率大打折扣。即使建簿配售部分只有少數投資者願意接受某個偏高的價格，新股的定價也會偏高，導致上市後股價表現不佳的風險增加。

她續指，建議提高分配給建簿配售部分的新股比例，是為了提高有議價權的投資者在新股定價過程中的參與度，讓最有議價能力的買方與賣方來進行充分博弈，從而提高新股定價的效率，讓新股的價格最大限度地反映市場需求，可以盡可能地降低新股上市後的價格波動，避免股價大起大落。

她又指，時至今日，這種安排不僅不符合國際市場慣例，除了香港之外，沒有其他國際交易所有這樣的回撥機制安排，與香港市場的投資者結構也不匹配。它最主要的缺陷是縮小建簿配售部份，導致定價投資者參與有限，容易造成新股發行價高於實際市場需求，讓議價能力不足的公眾投資者為偏高的新股發行價埋單，容易出現新股上市後「潛水」的情況。