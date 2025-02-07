瑞銀：港物業發展利潤率料降至高單位數　3家發展商或須減值撥備

瑞銀預料，本港地產股受到發展利潤率下降，盈利將會下跌或持平；又預料發展未來入帳的物業發展項目的利潤率將由2022至2023年的20%至25%，回復至高單位的正常水平。

瑞銀亦指，近期位於沙田及東涌東站的地皮獲發展商投得，可能反映樓市初步回穩迹象，不過該行認為，政府應放寬新資本投資入境計劃對住宅投資的限制。同時，政府任何削減開支的舉措，均對居民收入增長造成顯著衝擊，影響本地消費及樓市買家情緒。