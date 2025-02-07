瑞銀：港物業發展利潤率料降至高單位數 3家發展商或須減值撥備
2025年02月07日 16:51
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瑞銀預料，本港地產股受到發展利潤率下降，盈利將會下跌或持平；又預料發展未來入帳的物業發展項目的利潤率將由2022至2023年的20%至25%，回復至高單位的正常水平。
該行發表報告，指由於本港樓價較2021年高峰期回落28%。當時發展商買地預期最低資本回報率介乎16至19%，故部分發展商如長實(01113)、嘉里(00683)及新地(00016)須就2019至2021年買入的地皮進行減值撥備。
該行又指，為反映物業發展利潤率下降，以及發展將項目延遲完工，將恒地(00012)及嘉里目標價分別降至25.7元及18.8元。同時，將恒地、嘉里及於新加坡掛牌的置地今年盈利預測降低20%。
瑞銀亦指，近期位於沙田及東涌東站的地皮獲發展商投得，可能反映樓市初步回穩迹象，不過該行認為，政府應放寬新資本投資入境計劃對住宅投資的限制。同時，政府任何削減開支的舉措，均對居民收入增長造成顯著衝擊，影響本地消費及樓市買家情緒。
對於地產股派息政策，瑞銀認為，如果槓桿率進一步增加，希慎(00014)可能會削減派息，長實亦有可能減少派息10%，因公司管理層曾指股息與基礎盈利掛鈎。另外，預期太地(01972)及置地股息有中單位數增長。由於現時本地地產股市帳率介乎0.2至0.3倍，任何資產重組計劃都有助帶動股價表現，留意太地及置地會否進一步回購。
收租股方面，瑞銀預料，撇除減值撥備後，太地及置地的盈利按年增長2至12%，主要受到寫字樓減租影響。同時預期九置(01997)及希慎盈利分別跌2%及升11%。該行相對看好寫字樓收租股，因新增供應的負面因素已反映，但來自非本地企業增加、新股市場回暖及本港資產管理規模上升等推動寫字樓需求增加的因素，卻未曾反映。