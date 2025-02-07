中證監發布實施意見　提出18條措施做好資本市場

中國證監會發布關於「資本市場做好金融『五篇大文章』的實施意見」，從8部分，共18條措施做好資本市場。

就加強對科技型企業全鏈條全生命周期的金融服務部分，措施包括1)支持優質科技型企業發行上市，引導科技型企業合理用好境內外上市「兩個市場、兩種資源」，支持境外上市優質科技型企業回歸A股；2)完善科技型上市公司併購重組、股權激勵等制度；3)引導私募股權創投基金投資早、投入小、長期、投硬科技；4)加大多層次債券市場對科技創新的支持。

中國證監會新聞發言人周小舟表示，2024年下半年來，併購重組市場活躍度明顯提升，上市公司透過併購重組轉型升級、產業整合和尋找第二成長曲線的積極性明顯增強，尤其是集成電路等硬科技行業領域併購重組活動顯著增多，收購未盈利科技型資產、「 A+H」等標誌性案例順利落地。

他提到，未來要逐步建構引導私募創投基金「投早、投小、投入長期、投硬科技」的市場生態。近年來私募股權創投基金投向半導體、新能源、生物醫藥等戰略新興產業領域規模佔比持續提升，目前在投項目超過10萬個，在投本金超過4萬億元人民幣(下同)。另外，科技創新公司債試行轉常規並邁向高品質發展，科創債試辦以來累計發行1.2萬億元，募集資金主要投向半導體、人工智慧、新能源、高端製造等前沿領域，審核註冊、融資擔保等製度機制不斷健全。

實施意見又要求豐富資本市場推動綠色低碳轉型的產品制度體系，包括完善資本市場綠色金融標準體系；豐富資本市場綠色金融產品。至於提升資本市場服務普惠金融效能方面，提倡完善資本市場服務中小微企業制度安排；豐富資本市場服務涉農主體方式；更滿足居民多元化投資需求。

同時提出推動資本市場更能滿足多元化退休金融需求，服務退休金等中長期資金穩健增值目標；提供優質退休金融產品服務。