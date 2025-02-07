黑芝麻智能晶片傳獲比亞迪自動駕駛採用 股價曾狂升55%
2025年02月07日 18:14
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本港「18C」股黑芝麻智能(02533)午後突然炒高，其晶片獲比亞迪(01211)採用，黑芝麻股價曾高見43.85港元，狂升55.4%，收報38.8元，仍大升37.5%，成交額激增至6.53億元，市值升至220.8億元。內媒報道，黑芝麻確認獲比亞迪採用其晶片，並指「已實現量產出貨，具體細節不便透露」。
內媒又引述產業鏈人士報道，比亞迪是在「天神之眼」智能駕駛方案，採用黑芝麻智能車規級自動駕駛計算晶片，搭載的車型為比亞迪旗下騰勢品牌。
今天(7日)是黑芝麻上市滿6個月，所有前期投資者及基石投資者的禁售期在下周一(9日)結束，包括領航資深獨立投資者北極光創業投資、海松資本、廣汽集團(02238)旗下啟城發展、均勝電子等，涉及解禁的股份比例達72.3%。至於創辦人單記章及劉衛紅等人的禁售期在今年8月7日才屆滿。
比亞迪預告，將於下周二(10日)在深圳總部召開智能化戰略發布會，揚言希望通過比亞迪天神之眼系統，讓每個人都能暢享高階智駕。天神之眼是比亞迪高階智能駕駛輔助系統，配備激光雷達、毫米波雷達、視像鏡頭和超聲波傳感器等多種傳感器。