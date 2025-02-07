黑芝麻智能晶片傳獲比亞迪自動駕駛採用 股價曾狂升55%

內媒又引述產業鏈人士報道，比亞迪是在「天神之眼」智能駕駛方案，採用黑芝麻智能車規級自動駕駛計算晶片，搭載的車型為比亞迪旗下騰勢品牌。

比亞迪預告，將於下周二(10日)在深圳總部召開智能化戰略發布會，揚言希望通過比亞迪天神之眼系統，讓每個人都能暢享高階智駕。天神之眼是比亞迪高階智能駕駛輔助系統，配備激光雷達、毫米波雷達、視像鏡頭和超聲波傳感器等多種傳感器。