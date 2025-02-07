太古地產料去年轉蝕約8億元

該公司又指，截至2024年12月31日止年度的股東應佔基本溢利預計約68億元，而2023年同期股東應佔基本溢利則約116億元，這主要反映公司期內並無來自於2023年12月完成出售港島東中心九個樓層所獲得的一次性溢利約33億元以及2024年出售香港停車位的溢利有所下跌。

該公司預期，截至2024年12月31日止年度的股東應佔呈報虧損預計約8億元，而截至2023年同期股東應佔呈報溢利則約26億元。

投資物業公平值變化乃屬非現金性質，並不會對公司的營運現金流或股東應佔基本溢利構成任何影響。儘管公司2024年的全年業績受到疲弱的香港辦公樓市場所影響，但就2024年的出租率而言，公司的香港辦公樓物業組合優於相應的香港分區市場。

該企又指，公司的資產負債表處於健康水平，公司的整體財務狀況保持強勁，亦不預期公司投資策略會改變。公司在執行於2022年公布的1,000億元投資計劃取得重大進展，目前已就約67%的投資計劃作出承諾，公司相信此舉將支持未來盈利能力的增長。