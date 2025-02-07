【大潑冷水】滙豐︰晶圓代工增長無中芯事　早沽為妙

中芯股價周五早段升至49.15元的歷史高位後遇沽壓，午後曾回落至45.2元，收市報46.65元，跌2.61%。然而，滙豐認為該股僅值35元，調高目標價只是因為晶片國產化有利提升公允的市帳率，現價完全沒有反映減價壓力和甚不明朗的盈利前景。

正如本報周一報道，滙豐強調成熟製程產能沒有足夠需求消化，以二線晶圓廠產能最勁的台灣聯華電子的業績會作為參照。

滙豐續指，今年22/28納米製程產能會升6%、40/45納米升16%、55/65納米升11%，80/90納米亦升8%，這些都屬於貢獻中芯7成多收入的所謂「12吋晶圓」業務，況且中芯的產能也會擴張17.9%，比聯電、世界先進和格芯(GlobalFoundries)狠很多。

這份由台灣、香港和印度分析師合撰的報告提到，近期電視、智能手機需求有望改善乃補貼(以舊換新)及關稅的影響，實際需求恐怕並未回穩。此外，工業和汽車方面的晶片未脫險，亦有自設晶片廠的半導體公司提到電源管理晶片(PMIC)未有復甦迹象，對代工廠是利淡訊號。中國廠商應該會再稍為調整價格，好讓產能利用率高於80%，以當前產能過剩，客戶沒有誘因去簽長約給廠商鎖定利潤。

滙豐直言，本年晶圓代工業的增長絕大多數歸台積電所有，二線廠商繼續要苦於產能過剩，產能利用率再升也難望回復2022年水平。