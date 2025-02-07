馬鞍山翠擁華庭高層戶　短炒5個月賺58萬離場

撤辣後二手市場再現短炒成交，馬鞍山翠擁華庭單位以730萬元沽出，呎價不足1萬元，原業主持貨僅約5個月，單位帳面升值58萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻表示，鰂魚涌南豐新邨3座高層A室，實用面積約570方呎，三房間隔，新買家為區內客，單位原先叫價670萬元，議價至612萬元成交，高市價約7%，呎價約10,737元。

●美聯錢敏義稱，鰂魚涌太古城夏宮閣低層D室，實用面積約702方呎，三房間隔，近期叫價約928萬元，並獲同區用家鍾情，議價後以約873萬元成交，呎價約12,436元。

●宏智物業梁志青指，筲箕灣居屋東旭苑D座高層7室，實用面積約650方呎，未補價第二市場叫價698萬元，綠表客以630萬元購入，呎價約9,692元，原業主2010年以275萬元購入。

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九龍區

●美聯蕭偉祥表示，九龍塘又一村美華閣高層單位，實用面積約1,049方呎，套三房連工人套房間隔，連930方呎天台及1個車位，獲買家1,188萬元承接自用，呎價約11,325元。

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新界區

●美聯李天傑表示，馬鞍山翠擁華庭11座高層C室，實用面積約765方呎，原業主為投資客，於去年9月購入單位，同時放租兼放售，有見獲洽購，放盤約兩個月後，以730萬元售出，呎價約9,542元，持貨約5個月帳面獲利58萬元。

●利嘉閣林英傑稱，屯門瓏門3座高層F室，實用面積約649方呎，套三房間隔，新買家為區內客，看好新界區發展前景，加上原業主增加議價空間，決定以950萬元購入，呎價約14,638元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋山景邨景樂樓低層3室，實用面積約381方呎，一房間隔，新買家為外區綠表客，未補價第二市場以130萬元購入，呎價約3,412元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣居屋偉景花園1座高層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場叫價438萬元，議價後獲區內客以428萬元購入，呎價約7,782元。

●美聯陳鋒表示，元朗YOHO Town的2座高層F室，實用面積約393方呎，兩房設計。新買家為區內租客，見租金持續向上，決定轉租為買，議價後以515萬元承接，呎價約13,104元，原業主於2020年以630萬元購入，持貨約5年帳面蝕115萬元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城21座高層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望市景，放盤約半年，叫價460萬元，累減52萬元，減幅約11.3%，以408萬元成交，呎價約12,477元。

●中原張義強稱，馬鞍山迎海2座高層C室，實用面積約534方呎，一房連儲物房間隔連露台，議價後以755萬元獲承接，呎價約14,139元，原業主於2019年2月以833萬元購入，持貨約6年帳面蝕讓約78萬元。

●中原陳沛堯指，清水灣傲瀧9座中層A室，實用面積約1,837方呎，四房雙套房間隔，以2,548萬元連租約及1個車位沽出，呎價約13,870元，新買家為長線投資者，原業主於2018年6月以約3,251萬元購入，逾6年半帳蝕703萬元，貶值約22%。

●中原關偉豪表示，將軍澳日出康城領峯7座左翼中層D室，實用面積約719方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園景及翠綠山景，最新以732萬元易手，呎價約10,181元。

●利嘉閣蔡麒麟稱，將軍澳居屋欣明苑E座中層7室，實用面積約645方呎，屬屋苑最大三房間隔，新買見母親居於將軍澳區，為方便互相探訪照顧，獲減價31萬元，未補價第二市場以419萬元成交，呎價約6,496元。

●利嘉閣楊友銘指，將軍澳居屋雍明苑B座高層2室，實用面積約382方呎，兩房間隔，望山景、河景，新買家為外區客，單位原先於未補價第二市場叫價480萬元，議價至438.3萬元成交，呎價約11,474元。

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