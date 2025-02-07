元朗全新盤示位曝光　料首批單位不少於120伙

元朗全新盤銷售部署進入最後大直路，項目示範單位於周五(7日)首度曝光，有機會緊接下周公布首張價單，發展商預告首批涉及不少於120伙。

●朗天峰或下周開價 首張價單提供最少120伙

●皇都部分一房戶型推家具優惠

●新世界發展：正與港鐵商討柏傲莊特色單位推售時間

●鴨脷洲Coasto上樓書 提供93伙

●華懋封海倫：西貢WHITESAND COVE擬本月招標

華懋集團銷售總監封海倫指出，旗下西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，暫收到約500至600個查詢，以區內及港島客為主，最快下周上載樓書，部署本月推出招標。至於何文田瑜一系列於周五(7日)起展開交樓程序，部署3月展開現樓銷售。集團亦有多個規劃中項目，包括東涌配電站項目、沙田小瀝源、以及大埔滘項目。

●會德豐地產今年至今沽100伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團於2025年銷售開局理想，今年截至昨(6日)，旗下住宅項目已售出100伙單位，總套現金額逾10億元。該公司助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，集團蛇年新春幾乎「日日有單開」，各大項目接連錄得承接，成績不俗。發展商是日舉辦新春團拜，邀請地產代理參與。

●大學閣招標售出四房戶 做價7400萬元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(7日)以招標形式售出第2座11樓B室，實用面積1,584方呎，四房雙套房間隔，成交價為7,400萬港元，呎價約46,717元。發展商指，踏入蛇年旗下項目錄得蛇年首宗大額成交，大學閣第2座可售單位僅餘6伙，集團繼續採取惜售策略，將來推出單位具一定提價空間。

●楊政龍：今年主推般咸道28號項目 提供117伙

他續稱，期望減息周期持續，冀樓價今年有約15%增長。

●北角海璇II三房單位成交價3,960萬

●元朗洪水橋滙都II兩房售429萬