元朗全新盤示位曝光 料首批單位不少於120伙
2025年02月07日 22:02
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元朗全新盤銷售部署進入最後大直路，項目示範單位於周五(7日)首度曝光，有機會緊接下周公布首張價單，發展商預告首批涉及不少於120伙。
●朗天峰或下周開價 首張價單提供最少120伙
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，銷售部署進入最後大直路。發展商於周五(7日)公布，有機會於下周開價，首張價單提供不少於120伙。發展商指，自項目上載樓書後已接獲300宗查詢，主要來自新界區。是日最新曝光的3個示範單位，預計於短期內開放予公眾參觀。
●皇都部分一房戶型推家具優惠
新世界發展(00017)旗下北角皇都，自公布價單後，市場反應理想。該公司營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目於昨天及今天進行逾20場線上及線下代理簡介會，代理反應熱烈。她續指，為回應投資客需求，會為部分一房戶型包括A7室，B8室及B9室，提供價值約12萬元的「瀅南傢俱優惠」，包含餐枱、餐椅、電視櫃 、多功能衣櫃等。
●新世界發展：正與港鐵商討柏傲莊特色單位推售時間
新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢表示，沙田大圍站柏傲莊I及柏傲莊II經已入伙 ，現正與港鐵(00066)商討項目特色單位推售時間，暫未落實銷售方案。此外，集團與恒基地產(00012)合作的港島西半山的衞城道8號豪宅，提供172伙，實用面積由約2,000方呎至最大達約1萬方呎，農曆新年後將展開推廣工作，預計今季推出。
●鴨脷洲Coasto上樓書 提供93伙
宏安地產(01243)旗下的鴨脷洲惠風街項目Coasto，周五(7日)已上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目採單幢式設計，為一座樓高23層的住宅大樓，提供93伙，一房單位佔逾五成，最細特色戶實用面積由207方呎起。發展商全盤單位實用面積介乎207至478方呎，涵蓋47伙一房戶及38伙兩房戶，另有8伙特色單位。
●華懋封海倫：西貢WHITESAND COVE擬本月招標
華懋集團銷售總監封海倫指出，旗下西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，暫收到約500至600個查詢，以區內及港島客為主，最快下周上載樓書，部署本月推出招標。至於何文田瑜一系列於周五(7日)起展開交樓程序，部署3月展開現樓銷售。集團亦有多個規劃中項目，包括東涌配電站項目、沙田小瀝源、以及大埔滘項目。
●會德豐地產今年至今沽100伙
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團於2025年銷售開局理想，今年截至昨(6日)，旗下住宅項目已售出100伙單位，總套現金額逾10億元。該公司助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，集團蛇年新春幾乎「日日有單開」，各大項目接連錄得承接，成績不俗。發展商是日舉辦新春團拜，邀請地產代理參與。
●大學閣招標售出四房戶 做價7400萬元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(7日)以招標形式售出第2座11樓B室，實用面積1,584方呎，四房雙套房間隔，成交價為7,400萬港元，呎價約46,717元。發展商指，踏入蛇年旗下項目錄得蛇年首宗大額成交，大學閣第2座可售單位僅餘6伙，集團繼續採取惜售策略，將來推出單位具一定提價空間。
●楊政龍：今年主推般咸道28號項目 提供117伙
英皇國際(00163)副主席楊政龍表示，今年主力推出半山般咸道28號項目，提供117伙，實用面積約400至1,400方呎，主打兩房設計，視乎市況適時推出。至於壽臣山洋房項目壽臣山15號、屯門洋房項目畔海將繼續採惜售策略。香港仔澄天早前經已交樓，近日亦不乏成交個案。
他續稱，期望減息周期持續，冀樓價今年有約15%增長。
●北角海璇II三房單位成交價3,960萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周五(7日)招標售出第1座7樓B室，實用面積 1,164方呎，屬三房間隔，成交價3,960萬元，呎價約34,021元。
●元朗洪水橋滙都II兩房售429萬
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周五(7日)增添1宗新成交，為第5座3樓A09室，實用面積417方呎，兩房間隔，以429.55萬元成交，呎價約10,301元。據了解，買家現居天水圍，購入單位作長線投資。集團執行董事關堡林表示，滙都兩期項目累售650伙，總成交金額逾31.5億元。