東方日報B1：恒指周漲908　重越兩萬一

人工智能(AI)熱潮帶動港股連升兩日，恒生指數周五(7日)再升241點，報21,133點，為近4個月高位。全日成交按日大增38.07%，達2,464.44億元，是兩個月來最多，南下「北水」繼續掃貨，淨流入10.67億元，惟規模按日減少88.22%。蛇年首周氣勢如虹，累升908點或4.49%，是去年11月初以來表現最好的一周，連升4周。

恒指周五低開33點，報20,858點，低見20,806點後拗腰回升，最多升322點，高見21,213點。國企指數升93點或1.22%，報7,784點；科技指數升90點或1.8%，報5,150點。

在中美貿易戰再開打之際，官媒指，中國人工智能(AI)DeepSeek面世為全球提供了一個重新審視和理解中國創新模式、路徑的生動樣本。同時表明，中國正成為頂尖人才成長的沃土、原創性創新的策源地。美資券商高盛指出，DeepSeek崛起，意味着AI產業發展正從硬件基礎設施層向軟件應用層轉移，有關趨勢不僅衝擊了「美國例外主義」，也為全球市場多元化發展提供新機遇，尤其是中概科技股。

在基準情況下，高盛予今年目標MSCI中國指數75點，較現時約有16%增幅，「最牛」升幅達28%。同時看好中資科技股表現，認為增長前景良好，加上技術突破，大大提升生產力，有助縮窄美中科技股或半導體股票之間達66%的估值差距，意味中國科技股在被重新估值後，有20%收益機會，軟科技領域的股票將更加領先市場，整體中國股票市場的增長則可能高達7%。

多間大行關注「天神之眼」 的發展，其中，高盛認為，比亞迪在自動駕駛的進程加快，將對市場有實質影響，而特別是大眾市場品牌的同業將會跟隨。中金亦看好其能引領行業「智駕普及」，考慮規模效應、新車定價上行，上調2025年淨利潤11%至555.6億元人民幣，維持比亞迪「跑贏行業」評級，上調目標價16%至410元。

據內媒報道，比亞迪將會發布兩款新車型「秦」及「海豚」，並會全面搭載集團自行研發的智駕系統。大和相信，比亞迪今年將會在針對大眾市場的車型配備相關系統。里昂認為，智能駕駛產品是該企股份短期催化劑，並為電動車行業競爭開闢新戰線，估算今年比亞迪的自動駕駛(L2+)總滲透率將增至約40%。

交銀國際預期，特朗普新一輪關稅預計短期對中國出口及人民幣匯率造成一定影響，港股後續可能面臨關稅帶來的波動，但與2018年貿易戰所處階段不同的是，當前市場對關稅已有預期，情緒衝擊較為有限，且港股目前整體估值水平較低，具有一定抗壓能力。同時，市場仍有望受到兩大利好因素持續提振，包括DeepSeek引領下科網板塊經歷估值重塑，以及兩會定於3月5日召開，預期更加積極的財政政策或將為股市提供支持。