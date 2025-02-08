陳政深：港股具動能　料整固後再上破

港股反覆做好，恒指周五(7日)突破21,000點，收市更創出去年10月10日以來的近四個月高位，而港股成交亦都相應增加至2,400億元，是近兩個月以來最多。指數上周升908點或4.5%，其整體格局，仍暫為19,000點至21,000點的波幅區間，但由於動力及主題均充足，整固後再行突破之機會仍然甚大，本季甚有機會挑戰22,000點。

2024年上半年度，集團營業額上升1.5倍，至約9.35億元人民幣(下同)，毛利增加2.25倍，至約7.39億元，毛利率上升18個百分點，至79%，當中佔總收入97.7%的汽車解決方案營業額增長1.6倍，至9.13億元。

走勢上，股份去年上市後股價一度炒上5港元樓上，其後一直潛水，但於3.32元見支持，並開始橫行打底，早前乘市場對人形機械人、人工智能，以至智能汽車行業的憧憬而走俏。新股上方並無蟹價，投資者可考慮趁回吐至5.5元左右收集，上望阻力位9元，穿支持位4元止蝕。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)