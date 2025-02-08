道指收市插444點　納指跌1.3%　亞馬遜挫4%

美國1月份失業率下降至4%，而且消費者通脹預期急升，刺激債息向上。總統特朗普指，計劃下周宣布對多個國家實施對等關稅(reciprocal tariffs)，貿易戰憂慮升溫，導致美股跌勢加劇。美股周五(7日)曾靠穩，不過市況持續受壓，道指高開14點後，倒跌最多467點，低見44,279點；標指一度回落1.05%，以科技股為主的納指曾挫1.53%。

道指最終收報44,303點，跌444點或0.99%；標指挫57點或0.95%，收報6,025點；納指更跌268點或1.36%，收報19,523點；反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.34%。全周計，道指跌0.54%，標指跌0.24%，納指下滑0.53%，金龍指數升3.8%。

就業數據公布後，美國10年期債息曾升7.4個基點，至4.512厘；對息口較敏感的2年期債息報4.287厘，升7.9個基點。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，就業市場冷卻，但依然穩固，預期聯儲局今年將溫和減息。

個股方面，亞馬遜(Amazon)收市跌4%，其今季收入及經營溢利預測欠佳；蘋果公司(Apple Inc.)也跌2.4%，Alphabet挫3.3%，特斯拉(Tesla)插水3.4%；英偉達(Nvidia)為升幅最大道指成分股，上升1%；不過Nike跌4.2%，為表現最差道指成分股。

港股ADR指數按比例計算，收報21,100點，跌33點或0.16%。滙豐控股收報82.691港元，較港收市高1.07%；騰訊控股收報427.937元，較港收市低0.06%。