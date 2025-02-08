恒生管理層親演微短劇　與萌版銀行家擦出火花

近年銀行積極發揮創意，以突破傳統的手法宣傳新服務，管理層更往往需要走出辦公室，親身向大眾推廣普及金融的效果。恒生銀行今年頭推出一套6集的微短劇，邀請本地編導創作，以宣傳該行的未來銀行2.0服務概念，並由一眾小朋友擔綱飾演萌版恒生管理層，恒生一眾管理層亦紛紛以真身粉墨登場，與小朋友一齊展現精湛演技。

恒生今次的微短劇「未來銀星」（The Future Stars）加入近年大熱的平行宇宙元素，由一眾小演員扮演恒生管理層，同時，他們的角色亦會由恒生管理層親身出演，以呼應劇情，一齊挑戰銀幕演出，一班大小銀行家拍攝期間不僅擦出火花，更爆出不少笑料。

恒生全套6集微短劇已於該行的社交平台上架，短短不足一個月的跨平台總觀看次數已超過500萬，最新曝光的幕後拍攝花絮，更展現出一眾管理層在專業以外的賣萌一面。

「未來銀星」微短劇由電影《失蹤》的導演趙羅尼（Ronnie Chau）執導，並且由香港作家莎比亞擔任編劇，劇集背景是外太空有一個星球叫作「銀星」，處理全宇宙的銀行系統，並由一班小孩負責管理。

劇中情節講述由於「銀星」突然出現星際風暴，以致銀行系統受損及影響運作，而在地球上，恒生在業界首推的未來銀行服務發展已發展得很完備，所以幾位在「銀星」擔任銀行管理層的小孩，勇敢出發到地球，學習有關未來銀行的知識，以收復缺失，最終獲得恒生管理層團隊伸出援手，成功拯救他們的星球。