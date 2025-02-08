等到頸都長！Apple傳擬明年推首款摺疊iPhone　後年推摺疊iPad

蘋果公司(Apple Inc.)首款摺機終於亮相？內媒引述消息指，蘋果公司或計劃於2026年秋季推出首款摺疊iPhone，並在2027年推出摺疊iPad。內媒指，蘋果公司對此暫無回應，其客服則表示，沒有收到相關通知，可以後續關注。

據報，摺疊iPhone首批出貨量預計介乎800萬至1,000萬部，2027年計劃增加至2,000萬部，2026年仍由富士康獨家代工，但2027年立訊精密將加入生產。

報道引述社交媒體某用戶貼文指，摺疊iPhone將搭載三星獨家開發的OLED顯示螢幕，並採用藍思科技研發的超薄玻璃(UTG)，目前成本介乎90至100美元。螢幕支撐架的材質仍在評估階段，包括鈦合金、不鏽鋼及碳纖維等方案，供應商領益科技已經寄送產品樣本。

該款摺疊iPhone採用左側大摺設計，摺疊後厚度9.2mm，單面4.6mm，攤開後尺寸將超過12吋，相當於兩部6.1吋手機合併。轉軸部分由蘋果公司自行設計，目前組裝成本約110美元，其中安費諾(Amphenol)和台灣新日興參與生產，內部零件由領益科技提供，價值約35美元。

光學技術方面，摺疊iPhone前置相機將採用超穎透鏡(Meta Lens)超薄技術，由大立光、舜宇與藍思科技共同研發，模組則由富士康與LG參與開發。後置主攝與超廣角鏡頭將採用玻塑混合技術，由大立光主導，舜宇負責部分模造玻璃技術。

報道引述中信證券認為，蘋果公司進入摺疊市場的可能性，仍是行業關注焦點，為相關供應鏈的材料企業提供新發展機遇。看好蘋果公司的技術創新能力，以及在手機領域的行業引領作用。如果蘋果公司推出摺疊手機，將帶動摺疊支撐件及UTG的發展。