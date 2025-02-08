軟銀據報擬向OpenAI投資3120億　出手料超越微軟

外媒報道，孫正義旗下日本軟銀(SoftBank)擬承諾向OpenAI投資400億美元(約3,120億港元)，令OpenAI融資後估值將達到3,000億美元(約2.34萬億港元)，OpenAI去年10月估值才1,570億美元。

報道指，如果軟銀落實投資400億美元，將超越微軟(Microsoft)成為OpenA的頭號出資者。報道提到，軟銀會在未來12至24個月支付整筆款項，並估計部分資金將協助OpenAI投資於兩家公司有份成立的星門(Stargate)。

近來令人矚目的是，1月底在特朗普見證下，軟銀、OpenAI及甲骨文(oracle)宣布成立人工智能(AI)基建公司星門，以投資美國AI基建。

OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)本月出訪亞洲時，宣布與軟銀成立合資公司SB OpenAI Japan，向日本各大企業銷售OpenAI產品。軟銀承諾，每年支付30億美元使用費，用於集團及子公司優先使用ChatGPT企業版、應用程式介面(API)、自訂模型及AI代理產品等。