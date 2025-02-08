大摩：為求做硬贏家　生成式AI資本開支料續升

摩根士丹利近期發表報告指，對大型雲端服務供應商(Hyperscalers)而言，投資生成式人工智能(GenAI)仍是首要任務。該行估計，這些公司在今年的資本開支將達到3,150億美元，明年更將上看3,670億美元。

雖然企業的資本開支不斷攀升，不過大摩認為，最能將GenAI投資轉化為投入資本報酬(ROIC)的企業，將可望跑贏大市。

「我們更新對雲端服務供應商資本開支的預測，目前預估今年和明年的總資本昇支將分別達到3,150億美元和3,670億美元。」大摩指，由於開支增加，Alphabet、Meta和Amazon的自由現金流(FCF)預測今年以來已下降超過20%。不過，該行仍支持這些投資，「我們認同這項投資，但這些趨勢說明為何GenAI的投資回報率將持續受關注，以及為何『GenAI贏家』可望跑贏大市。」

在大型科技公司近期發布業績後，大摩將今年的資本開支預測上調10%，即280億美元。該行分析師解釋，「由於資本開支在回報之前增加，我們對明年自由現金流量的預期，今年以來已下降約20至25%。」他們強調，企業能否透過GenAI和大型語言模型(LLM)產生實質的增量營收，將是證明這項開支的關鍵。

展望整體趨勢，大摩表示，繼去年增長70%後，預計雲端服務供應商的資本開支在今年和明年將分別增長39%和17%。他們認為，GenAI領域存在持續多年的機會，並對Amazon、Meta和微軟(Microsoft)等領先雲端服務供應商的前景保持樂觀。