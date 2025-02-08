歐盟提議將美汽車關稅由10%大降至2.5%　惟談判桌上有把槍?

外媒周五(7日)報道，歐洲議會國際貿易委員會主席朗格(Bernd Lange)表示，為避免貿易戰，歐盟願意將美國汽車進口稅由10%，大幅下降至更接近美國汽車關稅水平的2.5%。

他表示，可以在成本及關稅上升之前，嘗試達成協議。歐盟將提出向美國購買更多液化天然氣(LNG)及軍事裝備，同時也尋求降低進口汽車關稅。降低關稅並適用於從中國進口汽車。他又指，如果美國總統特朗普不接受該交易，歐洲可能會對美國科技公司徵收更高稅率，或暫停財產版權保護。

歐盟承諾擴大美國LNG及軍事裝備採購。此策略具雙重目標。其一，緩解美國對歐盟貿易逆差的指責；其二，綁定能源安全利益以換取談判籌碼。值得注意的是，歐洲目前仍面臨斷供與極端天氣導致的能源危機，美國LNG價格較俄羅斯氣高出30至50%。

單是妥協仍不夠。歐盟貿易事務專員塞夫科維奇(Maros Sefcovic)上周曾表示，希望談判能成為避免關稅的一種方式，但如果受到打擊，歐盟將堅決回應。朗格也直言，有些時候，桌上有把槍是很重要。

朗格指，如果談判失敗，歐盟將啟動反脅迫工具(ACI)。該機制允許成員國集體行動，對數字平台加徵關稅、暫停知識產權保護，甚至限制金融服務業市場准入。朗格直言，ACI本質是「以彼之道還施彼身」，特朗普可能通過關稅施壓歐盟放鬆科技監管，歐盟則以打擊美國企業核心利益反制。