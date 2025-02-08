重慶全面取消住房限售政策　分析：增強房地產市場流通性

重慶市住房和城鄉建設委員會在官方微信宣布，全面取消住房限售政策，即日起，取消中心城區原已納入兩年限售範圍住房的再交易管理。

內媒指，按重慶最新政策，取消限售後，購房者在取得《不動產權證書》後，即可上市交易，這將極大提高市場流動性，激發市場活力。同時，政策調整也有利於優化住房套數認定標準，支持住房以舊換新，促進房地產市場平穩健康發展。

報道引述中指院西南大區總經理汪勇表示，重慶全面取消住房限售後，購房者可更靈活自由決定房產的再交易時間，這有助於增強房地產市場流通性，活躍房地產市場交易，提高市場的活躍度和資產配置效率，促進一二手房地產市場交易良性循環。

汪勇稱，重慶此次全面取消限售，表明購房者所購買的住房，只要有不動產權證書均可上市交易。「考慮到限售政策實施期間，前期天量成交房源已陸續釋放，預計政策出台後，重慶二手房市場掛牌量將穩步增加，市場熱度將持續升溫。」

重慶市為中國四個直轄市之一，該市去年5月宣布實施多子女、換新購及人才購房補貼；並取消現房滿兩年交易政策，規定實行現房銷售的新建商品住房，在完成網簽合同備案並取得不動產權證後即可上市交易。