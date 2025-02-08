高盛維持明年第二季金價3000美元預測　料關稅左右走勢

高盛日前維持其對2026年第二季金價將達到每安士3,000美元的預測，但預計如果美國關稅不確定性消退，且市場倉位趨於正常，金價將出現暫時下跌。

高盛的預測基於預計美國聯儲局將減息、央行持續買金及黃金交易所買賣基金(ETF)持有量逐步增加的支撐。高盛認為，美國政策不確定性加劇、央行及投資者的對沖需求，給金價3,000美元的目標帶來上行風險，並警告稱，如果美國對黃金徵收10%的關稅，紐約商品期交所(COMEX)期貨及倫敦現貨金價格之間的期貨轉實貨(EFP)價差可能會擴大。

內媒也報道，今年以來，金價持續呈現上漲趨勢。1月16日金價突破2,700美元，在最近幾個交易日連續回升，上漲至2,880美元以上，較去年同期約升42%。截至2月5日，已經連續5周上漲。隨國際金價一路走高，年初至今，品牌金飾零售價從每克779元人民幣(下同)一路上漲，2月6日已經突破每克830元，甚至還有一些品牌金飾每克價格超過860元。

報道引述專家表示，除購買黃金飾品、投資黃金，還有基金、實物金條、金礦股等不同方式，每種方式各有利弊，要根據自己情況綜合考慮。專家提示，如果想購買，又擔心價格買在高位，就可以考慮定期、分批次投資等方式來分散風險。