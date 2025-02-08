陳樂怡：華為合作夥伴中軟估值望擴張
2025年02月08日 22:00
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中美關係陰晴不定，美國對華態度含糊，目前雙方交鋒未見激烈。不過金價走強，債息回落，或反映部分投資者採取避險態度。
中國人工智能(AI)公司DeepSeek引發國產大模型熱潮，撼動美國AI產業的壟斷溢價。雖然美方或會因而加強科技圍堵，以及模型的成本、效能等仍有待業界驗證，但中資科技股業務價值得以重估，支撐起近期大市表現，預計反覆挑戰去年12月高位21,070點。我們預計AI主題趨向廣泛，除國產半導體、AI智能設備周期、軟件服務等，另外醫療及汽車工業應用亦值得注視。
內地春節出行消費數據出爐，內地出遊人數達到5.01億人次，按年升5.9%，內地出遊總消費6,770.02億元人民幣(下同)，按年升7%，分別恢復至疫前126%及115%，人均旅遊消費則僅恢後至疫前的91%。
綜合數據顯示出本地遊韌性較強，但消費意願仍然審慎，內地需要加快推出政策以刺激需求。不同消費領域表現分化，大眾偏好體驗式/服務消費，票房收入破百億佳績。商品零售方面，受惠補貼政策的家電、電訊設備錄不俗增長，另外IP相關零售表現突出，支持股價跑贏整體消費板塊。
個股方面，可留意中軟國際(00354)。華為公布2024年銷售收入超過8,600億元，按年增長22%，並已重返制裁前收入水平。據Couterpoint數據顯示，華為於去年第四季重奪內地智能手機市場銷量排行榜首。2025年起華為手機、平板、穿戴新品都將出廠默認搭載原生鴻蒙(HarmonyOS NEXT)操作系統，舊款產品亦將逐步完成原生鴻蒙升級。預計在消費電子以舊換新補貼政策支持下，有助華為鞏固龍頭地位。華為將參與3月初的世界移動通訊大會(MWC)，預告有關5G-A與AI的融合應用，市場預料或會發布通訊大模型。
中軟作為華為多條業務線的核心合作夥伴，料可受惠於鴻蒙OS滲透率提升，以及軟件生態加速發展，雲業務和汽車業務有望穩定增長。現價對應16.9倍的2025年預測市盈率，高於過去5年平均水平，但低於企業管理系統(ERP)同業金蝶(00268)，以及其他華為生態系統合作夥件軟通動力、潤和軟件。我們認為隨着鴻蒙生態發展，AI代理(AI Agent)應用加快，有利估值擴張。目標價6.8港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)