陳樂怡：華為合作夥伴中軟估值望擴張

中美關係陰晴不定，美國對華態度含糊，目前雙方交鋒未見激烈。不過金價走強，債息回落，或反映部分投資者採取避險態度。

中國人工智能(AI)公司DeepSeek引發國產大模型熱潮，撼動美國AI產業的壟斷溢價。雖然美方或會因而加強科技圍堵，以及模型的成本、效能等仍有待業界驗證，但中資科技股業務價值得以重估，支撐起近期大市表現，預計反覆挑戰去年12月高位21,070點。我們預計AI主題趨向廣泛，除國產半導體、AI智能設備周期、軟件服務等，另外醫療及汽車工業應用亦值得注視。

內地春節出行消費數據出爐，內地出遊人數達到5.01億人次，按年升5.9%，內地出遊總消費6,770.02億元人民幣(下同)，按年升7%，分別恢復至疫前126%及115%，人均旅遊消費則僅恢後至疫前的91%。

綜合數據顯示出本地遊韌性較強，但消費意願仍然審慎，內地需要加快推出政策以刺激需求。不同消費領域表現分化，大眾偏好體驗式/服務消費，票房收入破百億佳績。商品零售方面，受惠補貼政策的家電、電訊設備錄不俗增長，另外IP相關零售表現突出，支持股價跑贏整體消費板塊。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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