葉尚志：DeepSeek有助聯想提升AI PC滲透率

港股在1月中打出階段性底部18,671點之後，走出一波反覆回好的行情走勢。一方面，特朗普就任美國總統之後，中美博弈可以宣布正式展開，相信中美政策仍將反覆，但要注意有些政策在頒布後未必立即執行，相關消息對市場氣氛會帶來影響，但估計市場也正在適應的過程中。

另一方面，DeepSeek國產人工智能(AI)大模型的開源推出，除引起國內外重大關注外，也明顯增強港股市場的底氣，對內地將會加碼推出政策來提振經濟的預期，相信也可以為港股帶來支撐。

事實上，聯想與國產GPU領先企業沐曦股份，近日就聯合發布首個基於DeepSeek大模型的國產一體機解決方案，為企業解決算力部署、技術門檻以及安全性等問題提供國產化新路徑，相信情況將可以幫助聯想AI PC提升滲透率。

另一方面，受惠於AI的加速發展，佔聯想總營業額達20%的基礎設施方案業務如存儲和服務軟件等，相信將可以加快達至收支平衡，有望成為未來業務發展亮點之一。建議可於11元以下水平買入，目標看12.8元，止蝕可定在10元。

第一上海首席策略師葉尚志